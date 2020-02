Nedovoľme im rozvrátiť štátnu kasu!

Vždy, keď sa strana Smer dostane k moci, výsledkom sú obrovské dlhy. Pamätáme si ešte počínanie niekdajšieho ministra financia Jána Počiatka? Žiaľ, situácia sa dnes opakuje.

Sú zúfalí a strácajú zábrany

Balíček predvolebných opatrení, ktorý v stredu 12. februára 2020 schválila vláda, nemožno nazvať inak než totálnym rozvratom verejných financií. Vládne strany Smer a SNS, ktoré sa potápajú v prieskumoch, pretože odovzdali našu krajinu organizovanému zločinu, sa rozhodli z posledných síl zachrániť tým najpodlejším spôsobom: masívnym podplácaním voličov financovaným na úkor štátneho dlhu. Deje sa tak len 17 dní pred voľbami a za výdatnej pomoci kotlebovských fašistov. Táto neschopná a skorumpovaná vláda sa v záujme udržania pri moci neštíti absolútne ničoho. Neštíti sa spolupráce s fašistami, neštíti sa rozvratu štátnych inštitúcií a jeho financií. Všetci chceme lepšie podmienky pre rodiny s deťmi a dôchodcov, no nesmie sa to diať takýmto spôsobom!

Zadlžujú štát a pritom bez problémov porušujú zákon

Slovensko vedené stranou Smer sa zadlžuje v čase, keď už aj Grécko hospodári s prebytkom. Premiér Pellegrini, ktorý sa zo svojho luxusného bytu na nábreží Dunaja vysmieva obyvateľom hlavného mesta a zahraničným Slovákom, nám nahovára, že on je tá zodpovedná zmena. No pravda je taká, že strana Smer sa nikdy nezmení. Vždy, keď sa strana Smer dostane k moci, výsledkom je vyprázdnená štátna kasa. Dialo sa tak v rokoch 2009-2010, keď vtedajší minister financií Ján Počiatek svojou lenivosťou dva roky po sebe vyrobil sekeru 8% HDP, a deje sa tak aj teraz. Sľuby Pellegriniho vlády o dosiahnutí vyrovnaného rozpočtu boli klamstvom. Vplyvom predvolebného balíčka by deficit rozpočtu, ktorý mal byť pôvodne vyrovnaný, napokon v nasledujúcich rokoch prekonal aj trojmiliardovú hranicu.

Je absurdné, že navrhované zákony majú byť v Národnej rade schválené v skrátenom legislatívnom konaní , ktoré podľa zákona môže byť využité len v prípade, ak by inak Slovensku hrozili obrovské hospodárske škody. Naopak, obrovské hospodárske škody hrozia Slovensku práve v dôsledku vládneho balíčka! Populistické opatrenia, ktorými sa vládne strany snažia zalepiť občanom oči, nie sú rozpočtovo kryté a ich plnenie padne až na plecia budúcej vlády. Toto sa nedá nazvať inak než absolútnym hochštaplerstvom.

Systémové problémy neriešia, iba si kupujú popularitu

Strana Smer mala 12 rokov na to, aby zlepšila situáciu slovenských rodín. Realita je však taká, že za vlád Smeru sa situácia rodín s deťmi iba zhoršovala. Podľa Správy o sociálnej situácii, ktorú vypracovalo ministerstvo práce, sa v riziku chudoby nachádza až 37% osamelých rodičov a 35% viacdetných rodín. Riziko chudoby detí a mladistvých do 18 rokov v rokoch 2006-2017 vzrástlo zo 17% na 20%. Za vlády Smeru enormne narástol nedostatok miest v škôlkach. Počet nevybavených žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy bol v roku 2006 menej než 2 000, avšak do roku 2015 tento počet narástol na takmer 14 000. Daňovo-odvodové zaťaženie práce od roku 2006 narástlo z 38% na 42%. Daňový bonus na deti sa za vlád Smeru dlhé roky poriadne nevalorizoval a jeho kúpna sila rok čo rok klesala. Smer sa rozhodol pridať rodinám až vtedy, keď začali byť zúfalí z prieskumov verejnej mienky.

Najväčším problémom sociálneho systému na Slovensku sú nekvalitné zdravotníctvo, školstvo a slabé sociálne služby. Zásadným problémom pre matky s deťmi je nedostatočná flexibilita systému a nedostatok predškolských zariadení. Preto v našom programe máme veľký počet konkrétnych riešení v prospech rodín s deťmi aj dôchodcov. Opatrení, ktoré fungujú vo vyspelých európskych krajinách ako Švédsko, Nemecko či Rakúsko. Chceme napríklad umožniť flexibilné čerpanie rodičovského príspevku a zásadne dobudovať sieť jasieľ a škôlok, vrátane zákonnej garancie na miesto v škôlke pre každé dieťa od 2 rokov. Pre dôchodcov chceme lepšie sociálne služby a pre mladých ľudí lepšie vzdelanie a nájomné byty. Nič z toho sa však nemôže diať na úkor zadlžovania budúcich generácií.

Apelujem na prezidentku

Štát sa nesmie ďalej zadlžovať. Opatrenia, ktorými si vláda populisticky kupuje hlasy svojich voličov, nie sú dlhodobo udržateľné. Nová vláda, ktorá vzíde z parlamentných volieb, nech už bude akákoľvek, bude okamžite postavená pred zásadné rozhodnutia. Strana Za ľudí je pripravená v záujme budúcich generácií ozdraviť verejné financie. Zastavíme zadlžovanie štátu a peniaze daňových poplatníkov presmerujeme na zabezpečenie budúcnosti našej krajiny.

Zároveň vyzývam prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby populistický vládny balíček zákonov v prípade schválenia parlamentom nepodpísala!